Uma embarcação de recreio com seis pessoas a bordo virou-se este domingo, no rio Tejo, junto a Cacilhas, no concelho de Almada, distrito de Setúbal, sem causar ferimentos nos tripulantes, informou a Polícia Marítima.

Fonte da Polícia Marítima de Lisboa adiantou à agência Lusa que o naufrágio ocorreu por volta das 11:30 e que os tripulantes da embarcação, que caíram à água, foram recolhidas por uma outra que se encontrava na zona.

Os seis náufragos foram recolhidos e transportados para a Doca de Santo Amaro, em Lisboa, onde receberam assistência médica, tendo dois deles sido transportados, por precaução, para o Hospital São Francisco Xavier, indicou a fonte.

Segundo a mesma fonte, as pessoas que estavam a bordo da embarcação que se virou, com idades entre os 29 e os 74 anos, não sofreram ferimentos e apresentavam "princípios de hipotermia".

A fonte da Polícia Marítima de Lisboa referiu que a embarcação já foi recolhida do rio.