Um autocarro da Carris embateu com seis viaturas na rua de Marvila, em Lisboa. Do acidente, resultaram três feridos, entre os quais está um bebé de sete meses.

O recém-nascido foi assistido no local e acabou por ser transportado para o Hospital Dona Estefânia.

De acordo com fonte do Regimento de Bombeiros Sapadores de Lisboa, os outros dois feridos são o motorista do autocarro, um homem com 56 anos, e uma mulher com 35. Ambos foram transportados para o Hospital de São José.

O alerta foi dado por volta das 17:15. No local, estiveram elementos dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, INEM e PSP.