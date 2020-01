Um caçador de cerca de 50 anos morreu este domingo quando a viatura todo o terreno em que se deslocava capotou, em Arcas, concelho de Macedo de Cavaleiros, distrito de Bragança, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Bragança, o homem de 50 anos seria natural de Rossas, Bragança, e a viatura todo o terreno em que circulava capotou em Arcas, Macedo de Cavaleiros, pelas 11:50.

A mesma fonte do CDOS de Bragança esclareceu que o homem ficou encarcerado e que foram mobilizados para o local do acidente um helicóptero do INEM, 20 homens e seis viaturas.

“Não há mais feridos a registar”, acrescentou.