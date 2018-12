Um camião caiu, esta quinta-feira, junto às pirâmides da Maia, no Porto, na nacional 14. Fonte do INEM indicou à TVI24 que em causa esteve um embate entre um ligeiro e este pesado, sendo que na sequência da colisão o pesado acabou por cair da ribanceira.

Do acidente resultou um ferido, de 66 anos, "aparentemente ligeiro e que foi encaminhado para o Hospital de São João", acrescentou a mesma fonte.

O INEM recebeu o alerta às 15:43.

No local, esteve uma viatura médica do São João, outra do INEM e a Cruz Vermelha da Maia.