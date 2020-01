Um camião deixou cair blocos de cimento na estrada e provocou o despiste de uma viatura ligeira ao quilómetro 9 do Itenerário Complementar (IC) 17, no sentido Amadora-Odivelas, avançou à TVI24 fonte oficial do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

O carro, que entrou em despiste, embateu no separador central, empurrando-o para a via oposta. Os acidente feriu os dois ocupantes do veículo, que foram transportados para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

O alerta foi dado às 6:50 e o trânsito está condicionado nos dois sentidos, na zona da Brandoa.