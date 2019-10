Um camião desgovernado abalroou, esta terça-feira, sete carros no centro de Almada e fez dois feridos ligeiros. Uma terceira vítima recusou ser transportada ao hospital.

De acordo com fonte do CDOS de Setúbal em declarações à TVI24, desconhecem-se as causas para o acidente.

O alerta foi dado às 18:20.

Segundo a mesma fonte, o acidente, que aconteceu na avenida Bento Gonçalves, não cortou a circulação do metro, estando apenas a complicar a circulação rodoviária.