Um ligeiro de mercadorias foi, este sábado, abalrroado por um um comboio, na linha do Oeste, na localidade de Gandara, união de freguesias de Marrazes e Barosa. A morte do condutor do veículo ligeiro foi decretada no local pela equipa da VMER do Hospital de Leiria.

Fonte do Centro Distrital de Operações e Socorro (CDOS) adiantou à TVI que o alerta foi dado às 17:13.

A Linha do Oeste encontra-se interrompida, porque a colisão provocou o descarrilamento do comboio.

Tripulação e passageiros já foram retirados do comboio.

No local, pelas 18:16, encontravam-se no local 12 elementos, apoiados por cinco viaturas.