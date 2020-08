A circulação no itinerário complementar 19 (IC19) esteve cortada, na tarde desta segunda-feira, no sentido Sintra-Lisboa, devido a um incêndio num carro, junto ao posto de abastecimento de combustível do Cacém.

Segundo apurou a TVI24 junto dos Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém, cerca das 16:00, o incidente ainda obrigava ao corte de duas vias de trânsito.

O alerta foi dado às 15:07 e foram acionados sete operacionais, acompanhados por uma viatura de combate a incêndios e uma ambulância.

Não há feridos a registar.