Uma colisão entre dois ligeiros e um veículo pesado na autoestrada A41 fez hoje um ferido grave, indicou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

A ocorrência foi registada às 11:00 horas e a colisão ocorreu na A41, sentido Oeste/Este, no concelho da Maia, no distrito do Porto.

De acordo com o CDOS do Porto, o ferido grave foi transportado ao Hospital de São João, no Porto.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários da Maia, a GNR, bem como a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Pedro Hispano.