Uma colisão entre três automóveis condicionou esta quinta-feira, pelas 10:30, a circulação no sentido Norte-Sul da ponte do Freixo, no Porto, e provocou quatro feridos ligeiros, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

De acordo com a mesma fonte do CDOS do Porto, duas faixas do sentido Arrábida/Freixo da travessia que liga Vila Nova de Gaia ao Porto estão “cortadas” e, nas restantes, a circulação é feita de forma “condicionada” devido ao acidente que envolveu três viaturas. O alerta foi recebido às 10:28 e os quatro feridos ligeiros resultantes da colisão já foram transportados ao hospital, acrescentou fonte do CDOS. De acordo com a página da Internet da Proteção Civil, no local estão 23 homens e nove viaturas.