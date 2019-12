/ AM

/ AM

Uma colisão entre dois ligeiros fez, esta quarta-feira, quatro feridos ligeiros e está a condicionar o trânsito na A33 na zona de Coina, Barreiro. Uma quinta vítima foi assistida no local e recusou transporte ao hospital.

De acordo com fonte do CDOS de Setúbal, o alerta foi dado às 17:46.

Por causa do acidente, a circulação esteve cortada até às 18:40, fazendo-se agora de forma condicionada.

No local estiveram 18 operacionais apoiados por 8 veículos do INEM, GNR, Bombeiros da Moita, Bombeiros do Barreiros, GNR e Brisa.