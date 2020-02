Um acidente na A2 que envolveu três automóveis fez este sábado quatro feridos, confirmou à TVI fonte do Comando Distrital de Operações de Setúbal.

O alerta foi dado às 10:40 e a colisão obrigou a cortar a A2 no sentido de Lisboa para Algarve. O acidente aconteceu junto à saída para Setúbal, ao quilómetro 37,6 no sentido Norte-Sul. O trânsito foi reaberto pouco depois do meio-dia.

Os quatro feridos são ligeiros mas foram transportados para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

No local estiveram os Bombeiros de Palmela, os Sapadores de Setúbal e os Voluntários de Setúbal e Pinhal Novo, para além da Brisa e das autoridades. Ao todo, foram mobilizados 10 veículos e 23 operacionais.