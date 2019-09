Um homem, de 51 anos, morreu, este domingo, na sequência da colisão entre o ciclomotor que conduzia e um veículo ligeiro, na Estrada Municipal 506, no concelho de Almodôvar (Beja), revelaram a Proteção Civil e a GNR.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja explicou à agência Lusa que os bombeiros receberam o alerta para o acidente, ocorrido perto da localidade de S. Barnabé, no concelho de Almodôvar, cerca das 15:30.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR adiantou que a vítima mortal, “um homem, de 51 anos, era o condutor do ciclomotor” envolvido na colisão “com uma carrinha mista, de passageiros e de caixa aberta”.

O sinistro verificou-se “na estrada entre S. Barnabé para a ribeira de Odelouca” e “o óbito foi declarado ainda no local pelo médico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)”, indicou fonte da GNR.

Mal os bombeiros receberam o alerta para o acidente, ainda “foi acionado para o local um helicóptero do INEM”, mas o condutor do ciclomotor sofreu uma “paragem cardiorrespiratória” e “acabou por não chegar a ser helitransportado”, tendo o óbito sido “declarado no local”, confirmou o CDOS.

O corpo da vítima mortal foi transportado para os serviços de Medicina Legal situados no Hospital de Beja, de acordo com a Proteção Civil.

Na zona do acidente, a Estrada Municipal 506 “chegou a ter circulação alternada”, mas o trânsito “já foi normalizado”, referiu a GNR.

Para o local, foram mobilizados 13 operacionais, apoiados por três veículos e pelo helicóptero, dos bombeiros de Almodôvar, da GNR e do INEM.