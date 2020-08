/ AM

/ AM

No local estiveram 13 veículos e 24 operacionais das corporações de Pataias e Nazaré, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) e a GNR.

Uma colisão entre dois veículos ligeiros em Pataias, no concelho de Alcobaça, no distrito de Leiria, causou hoje um morto e três feridos, dois dos quais em estado grave, informaram os bombeiros.

Continuar a ler

VÍDEO MAIS VISTO

Seixal: jovem estava "preso num cabo no fundo do leito do rio"