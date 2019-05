A colisão entre uma ambulância e um veículo pesado causou, esta terça-feira, o ferimento de dois bombeiros, um deles em estado grave, em Fernão Ferro, no Seixal, distrito de Setúbal, informou fonte da proteção civil.

Segundo adiantou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o acidente causou duas vítimas do sexo masculino, os quais são bombeiros em Sesimbra, encontrando-se um deles em estado grave, enquanto o outro apenas apresenta ferimentos ligeiros.

As duas vítimas foram transportadas para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

Já o condutor do veículo pesado, não sofreu qualquer ferimento, de acordo com o CDOS.

A mesma fonte indicou ainda que o acidente ocorreu na avenida 10 de Junho, no Casal do Sapo, em Fernão Ferro, tendo levado ao corte do trânsito, mas pelas 18:00 a circulação regressou à normalidade.

O alerta para a ocorrência foi feito às 15:58, tendo sido mobilizados para o local 11 operacionais, cinco veículos, uma ambulância e a GNR.