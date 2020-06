Um homem 92 anos morreu esta sexta-feira na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro e um camião, no IC1, no concelho de Alcácer do Sal, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

A fonte do CDOS indicou à agência Lusa que o alerta para a colisão entre os dois veículos foi dado às 08:42, ao quilómetro 553 do Itinerário Complementar (IC) 1, junto à localidade de Palma, no concelho de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal.

Tratou-se de uma colisão de um pesado de mercadorias com um ligeiro de passageiros, que resultou numa vítima mortal, referiu a fonte.

Contactado pela agência Lusa, o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Alcácer do Sal, Luís Praguento, relatou que a vítima mortal, única ocupante do veículo ligeiro, “teve de ser desencarcerada”.

“A vítima estava em paragem cardiorrespiratória e foi necessário proceder a manobras de reanimação até à chegada da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Setúbal, tendo o óbito sido confirmado no local”, disse Luís Praguento.

O corpo da vítima foi transportado para os serviços de Medicina Legal no Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal.

O acidente obrigou ao condicionamento do trânsito no IC1 em Alcácer do Sal.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros de Alcácer do Sal, VMER de Setúbal, GNR e a equipa do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR.