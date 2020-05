Uma colisão entre um veículo ligeiro e um reboque na Ponte Vasco da Gama resultou, esta segunda-feira, numa vítima mortal.

Ao que a TVI24 conseguiu apurar junto do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, o acidente ocorreu a meio do tabuleiro no sentido Lisboa/Alcochete.

A vítima mortal é um homem de 36 anos e era condutor de um dos veículos.

O alerta foi dado às 17:47.

Foram mobilizados para o local sete viaturas e 15 operacionais do INEM, Bombeiros de Sacavém e GNR.

O trânsito no sentido Lisboa/Alcochete, que estava cortado desde as 17:50, já se faz em todas as faixas, depois de totalmente restabelecido cerca das 22:50.

Às 19:20, a berma tinha sido aberta para permitir a passagem de veículos prioritários e, posteriormente, foi restabelecida a circulação nas vias esquerda e central, faltando então reabrir a via direita, o que sucedeu entretanto.