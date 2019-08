Um homem morreu, esta segunda-feira, num acidente no concelho do Nordeste, ilha de São Miguel, Açores, de que resultaram ainda um ferido grave e outro ligeiro, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

Segundo o comandante dos Bombeiros do Nordeste, Manuel Paiva, o acidente, uma colisão entre duas viaturas, ocorreu ao quilómetro 34 da SCUT (via sem custos para o utilizador), no concelho do Nordeste.

O alerta às autoridades foi feito às 17:17 (mais uma hora em Lisboa), tendo acorrido ao local as corporações de bombeiros do Nordeste e da Ribeira Grande e a PSP.