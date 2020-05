Uma colisão entre dois veículos ligeiros provocou, na noite desta segunda-feira, uma vítima mortal e quatro feridos em Murteira, freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente.

Ao que a TVI24 conseguiu apurar junto do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, a vítima mortal trata-se de uma criança de seis anos e entre os quatro feridos encontra-se uma outra em estado grave. Os restantes três sofreram ferimentos ligeiros.

Um dos automobilista ausentou-se do local e estão a decorrer diligências no sentido de o identificar e localizar, confirmou a TVI24 junto do Comando Territorial da GNR de Santarém.

A criança em estado grave tem nove anos e foi transportada para o Hospital de Vila Franca de Xira.

O alerta foi dado às 21:08.

Foram mobilizados para o local 13 carros e 29 operacionais dos Bombeiros de Samora Correia e Benavente, da GNR, do Hospital de Loures e do Hospital de Santarém.