Uma colisão entre um veículo pesado e um ligeiro fez esta sexta-feira cinco feridos e cortou na totalidade a circulação na A1 Lisboa, no sentido Sul-Norte.

A circulação foi, entretanto, reposta, estando o trânsito a circular pela berma da estrada.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro, o acidente ocorreu no quilómetro 54, no Cartaxo.

Das cinco vítimas, há duas pessoas com ferimentos graves. O alerta para o acidente foi dado às 20:49 horas.

Segundo informações da Proteção Civil, há 30 operacionais no local, assistidos por 13 veículos.

A TVI sabe que três feridos foram transportados para o Hospital Santo António e um foi para o Hospital São José.