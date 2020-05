Um ferido grave e um ligeiro foi o resultado de uma colisão entre dois veículos pesados ocorrida esta terça-feira na autoestrada A25 (Aveiro/Vilar Formoso) em Almeida, no distrito da Guarda, segundo fontes da proteção civil e da GNR.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o alerta para a colisão traseira entre os dois veículos, que ocorreu ao quilómetro 183,7, no troço entre Pinzío e Freixo, no concelho de Almeida, no sentido Vilar Formoso - Guarda, foi dado pelas 09:49.

Do acidente resultaram dois feridos, um grave e outro ligeiro, que foram transportados pelos bombeiros para o serviço de urgências do Hospital Sousa Martins da Guarda.

Devido ao acidente, pelas 11:15 a autoestrada A25 entre os nó de Alto de Leomil e de Pínzio, no sentido Vilar Formoso -Guarda, esteve cortada ao trânsito e a alternativa era a EN - Estrada Nacional 16, segundo fonte da GNR da Guarda. A circulação acabou por ser reaberta por volta das 15:20.

Segundo o CDOS da Guarda, ao local do acidente acorreram 30 homens e 13 viaturas dos Bombeiros Voluntários de Almeida, Guarda e Pinhel, da Cruz Vermelha de Vilar Formoso, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Guarda, da GNR e da empresa concessionária da autoestrada.