Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entre dois motociclos e dois veículos ligeiros junto à praia de Santo Amaro, em Oeiras.

Ao que a TVI conseguiu apurar junto de fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa, o acidente ocorreu às 15:53 e os dois motociclistas foram transportados para o hospital devido a "ferimentos ligeiros".

Fotografia de António Assis Teixeira

Na sequência do acidente que cortou a circulação na Marginal de Oeiras, no sentido Cascais - Lisboa, foram mobilizados doze elementos da PSP, do INEM e dos bombeiros.

Até ao momento, o trânsito só funciona numa via no sentido Lisboa-Cascais. O corte na via está a provocar muito trânsito na Avenida Marginal.