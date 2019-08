A circulação rodoviária na Autoestrada A1 entre os nós de Santarém e Cartaxo foi restabelecida às 04:00, após um acidente mortal que resultou de uma colisão entre dois pesados, adiantou fonte da GNR à agência Lusa.

O troço da A1 estava cortado desde as 23:13 de terça-feira, no sentido norte-sul, com o trânsito a ser efetuado pela Estrada Nacional 3.

No local, nas operações de emergência e remoção dos veículos acidentados estiveram envolvidos 27 operacionais, apoiados por 11 viaturas.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o acidente entre os dois veículos pesados aconteceu ao quilómetro 61 da A1, no sentido norte-sul, na zona de Póvoa da Isenta, provocando um morto, ocupante de uma das viaturas sinistradas, e um ferido ligeiro.

Segundo a mesma fonte, após a colisão dos veículos pesados uma ambulância da corporação de Pernes, também no distrito de Santarém, "que transportava uma pessoa para Lisboa", parou na via, os dois bombeiros saíram do veículo de emergência e "foram atropelados" por uma viatura ligeira.

"Um ficou ferido com gravidade e o outro é ferido ligeiro", adiantou a fonte do CDOS de Santarém.

A mesma fonte acrescentou que a viatura ligeira não chegou a colidir com a ambulância ou com os dois veículos pesados sinistrados e que os três feridos foram transportados para o Hospital de Santarém.