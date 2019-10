Na sequência do acidente que envolveu dois veículos pesados (um deles de matéria perigosa), na noite de quarta-feira, na A1, próximo da zona de Santarém, a Guarda Nacional Republicana (GNR) foi obrigada a efetuar o desvio do trânsito em contramão.

Em comunicado, a GNR esclarece que a manobra durou cerca de duas horas e que por volta das 23:45 já todos os condutores haviam sido encaminhados para um trajeto alternativo.

Outra das preocupações das autoridades tinha que ver com o veículo que transportava matérias perigosas, uma vez que se tratava de material corrosivo e explosivo, caso estivesse em contacto com a água. Por essa razão, foi acionada uma esquipa de especialistas para procederem à remoção dos materiais derramados na via.

O alerta foi dado por volta das 19:00 de quarta-feira, tendo a via sido totalmente reaberta pelas 05:37 desta quinta-feira, no sentido Norte-Sul.

Desta colisão entre dois veículos pesados resultou um ferido ligeiro. Para o local foram mobilizados 40 operacionais e 13 viaturas dos bombeiros municipais de Santarém, bombeiros voluntários de Santarém, regimento de sapadores bombeiros de Lisboa, GNR e Brisa.