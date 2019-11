Quatro pessoas ficaram feridas, sem gravidade, na sequência de uma colisão entre três viaturas na Estrada Nacional 18, perto da Barragem de Fratel, em Castelo Branco.

As equipas de socorro foram chamadas ao local, tendo transportado as vítimas do acidente para o Hospital de Castelo Branco.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco refere que estão a decorrer as operações de limpeza da estrada e que o trânsito está condicionado.