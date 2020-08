Uma colisão que envolveu hoje três veículos de matrícula espanhola em Valença do Minho resultou em 11 feridos, nove assistidos no local e duas vítimas transportadas para Viana do Castelo.

De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro de Viana do Castelo, os dois feridos estão a ser assistidos na Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM).

Para o local foram mobilizados três veículos com seis bombeiros e uma patrulha da GNR, que já abandonaram a zona do acidente.