Uma colisão entre uma ambulância e um veículo fez esta terça-feira um ferido grave e dois ligeiros em Aldeia Nova, no concelho de Vila Real de Santo António, no Algarve, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta foi recebido pelas equipas de socorro às 08:50 e foi necessário ativar um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para “transportar o ferido grave, um civil, de Vila Real de Santo António para Lisboa”, disse a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

Foi uma colisão entre uma ambulância e um veículo ligeiro, que causou três feridos, um civil, grave, e dois ligeiros, dos bombeiros”, afirmou a mesma fonte, frisando que o veículo de emergência “ia para um serviço” e não transportava nenhum doente.

A fonte do CDOS esclareceu que o ferido grave foi transportado, num primeiro momento, para o Serviço de Urgência Básica daquele concelho do distrito de Faro.

Posteriormente, o “helicóptero foi a Vila Real de Santo António buscar o paciente” para fazer o seu “transporte para Lisboa”, acrescentou, sem precisar a unidade de saúde de destino.

No local estiveram 25 operacionais, com o apoio de 10 veículos e do helicóptero do INEM, entre elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo António, do INEM e da GNR, que vai agora investigar as causas do acidente, segundo o CDOS.

A Aldeia Nova é uma localidade atravessada pela Estrada Nacional 125, uma das vias com maior sinistralidade rodoviária em Portugal.

Após o acidente, o trânsito chegou a estar condicionado na zona, mas já se encontra restabelecido, concluiu a mesma fonte.