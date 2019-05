Um homem morreu, esta quinta-feira, na sequência da colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um motociclo no IC2, em Leiria, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

O acidente ocorreu pelas 9:50, no IC2 (itinerário complementar que liga Lisboa ao Porto), na zona de Marrazes, no concelho de Leiria, adiantou a mesma fonte, referindo que a via foi cortada ao trânsito, no sentido norte-sul, durante algum tempo.

A vítima mortal tinha cerca de 50 anos, disse à agência Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Leiria.

Para o local foram mobilizados meios dos Voluntário de Leiria, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), no total de seis operacionais e três viaturas.