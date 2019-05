Uma colisão envolveu cinco carros esta quinta-feira, na A2, na zona de Corroios, confirmou fonte do CDOS de Setúbal à TVI24.

De acordo com a mesma fonte, o acidente aconteceu ao quilómetro 10, no sentido Sul - Norte. O alerta foi dado às 11:37 e, por causa do acidente, a circulação faz-se apenas pela via da direita.

"Não temos informação do número de vítimas, mas tratam-se de feridos leves", acrescentou a mesma fonte.

No local estão nove operacionais apoiados por quatro viaturas dos Bombeiros do Seixal, GNR (Brigada de Trânsito) e a Brisa.