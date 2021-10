Uma colisão entre dois veículos ligeiros provocou hoje dois feridos e obrigou ao corte total de circulação na Estrada Nacional (EN) 306, em Arcozelo, Ponte de Lima, disse fonte da proteção civil.

Contactado pela agência Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, Carlos Lima, disse que os dois feridos estão ainda a ser assistidos no local, sendo ainda desconhecida a gravidade dos ferimentos e a sua identidade.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo adiantou à Lusa que a EN 306 está cortada nos dois sentidos desde as 17:33.

O acidente ocorreu às 17:21.

Ao local compareceram 14 operacionais e cinco viaturas.