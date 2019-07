Uma colisão entre dois veículos ligeiros, na Estrada Nacional (EN) 203, na União de Freguesias de Subportela, Deocriste e Portela Susã, provocou dois feridos graves, esta quarta-feira, informou fonte da proteção civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), as duas vítimas, cuja identidade é ainda desconhecida, foram conduzidas ao hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

O acidente ocorreu cerca das 14:33.

Ao local compareceram 24 operacionais e 10 viaturas.