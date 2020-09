Uma colisão entre duas viaturas no IC2 fez, este domingo, um morto e um ferido grave na localidade de Marés, em Alenquer.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, o alerta foi dado às 18:09, tendo sido o trânsito cortado nos dois sentidos.

Às 19:38 foi restabelecido o trânsito no sentido norte-sul, com a circulação a ser feita apenas por uma faixa. O trânsito no sentido sul-norte continua cortado.

Cerca das 19:45 estavam no local 20 elementos dos bombeiros de Alenquer, acompanhados por nove veículos e duas viaturas médicas do INEM de Loures e de Torres Vedras. A GNR também esteve no local.