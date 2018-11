Uma pessoa morreu e outra ficou ferida numa colisão frontal ocorrida ao início da manhã de hoje em Barcelos, Braga, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros locais.

Segundo a fonte, o alerta foi recebido pelas 07:20, para uma colisão frontal de dois automóveis na Estrada Nacional (EN) 103 - que liga o litoral minhoto ao interior trasmontano -, no sentido Barcelos a Viana do Castelo, e que está desde o acidente cortada do trânsito.

No local do acidente estivavam, pelas 08:15, os bombeiros de Barcelos, a GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Braga, num total de 20 elementos e sete viaturas, segundo a Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC).