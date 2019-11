Uma pessoa morreu, esta quinta-feira, na sequência de uma colisão frontal na Estrada Nacional 313, em São Cosmado, no concelho de Armamar, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

Continuar a ler

VÍDEO MAIS VISTO

"Revejo-me tanto no discurso de André Ventura como me revia no de Sócrates"