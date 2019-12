Um acidente entre dois veículos ligeiros, esta segunda-feira, na estrada N18, que liga Estremoz a Évora, fez cinco feridos. O acidente aconteceu cerca das 16:00.

Os feridos, dois em estado grave e três feridos ligeiros, foram transportados para o Hospital de Évora.

As causas do acidente ainda estão por apurar. O que se sabe é que um dos veículos, que transportava quatro pessoas, colidiu com um segundo veículo, em que seguia apenas o condutor.

Pelas 18:30, a estrada N18 continuava a funcionar de forma parcial, estando uma das vias cortada para remoção das viaturas.