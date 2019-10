Duas pessoas morreram esta tarde num acidente de viação na A41, na zona da Maia, distrito do Porto, disse à agência Lusa fonte da GNR.

O acidente ocorreu às 14:28 entre duas viaturas, estando ainda os meios de socorro no local.

A A41, também na zona da Maia, mas três quilómetros antes do local do acidente, está cortada ao trânsito desde as 13:51, nos dois sentidos, devido à queda de uma infraestrutura.