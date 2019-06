Duas pessoas ficaram feridas com gravidade na sequência de uma colisão entre duas viaturas ocorrida esta tarde em Alcochete, distrito de Setúbal, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

A fonte do CDOS de Setúbal adiantou que a Estrada Nacional (EN) 4, em Alcochete, onde ocorreu o acidente, esteve encerrada temporariamente ao trânsito.

Os dois feridos graves foram transportados para o Hospital de São José, em Lisboa.

Segundo o CDOS, o acidente entre as duas viaturas ligeiras ocorreu cerca das 14:30 e no local estiveram 23 operacionais dos bombeiros do Montijo e Alcochete, apoiados por nove veículos, incluindo duas viaturas médicas, além de militares da GNR.