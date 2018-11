Uma colisão entre dois ligeiros na rua Serpa Pinto, no Porto, fez, esta segunda-feira de manhã, dois feridos leves que tiveram de ser desencarcerados, confirmou fonte do Batalhão de Sapadores de Bombeiros do Porto à TVI24.

"Foi uma colisão com dois ligeiros com dois feridos que tiveram de ser desencarcerados. As viaturas já foram retiradas do local", revelou a fonte.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi recebido às 10:38.

A situação complicou o trânsito no centro do Porto, mas a circulação já está normalizada.