Um idoso, de 81 anos, morreu após o violento embate entre a carrinha que conduzia em contramão e um carro, durante a tarde desta quarta-feira, no IC2, no sentido Santa Iria da Azóia- Parque das Nações, junto a Sacavém, em Loures.

Do acidente resultou ainda um ferido ligeiro.

O condutor da carrinha foi transportado ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com ferimentos muito graves, onde acabou por morrer, apurou a TVI24 junto de fonte do Comando da PSP.

Nas redes sociais foi partilhado um vídeo do acidente, filmado por um condutor que seguia no sentido contrário. As imagens mostram o momento da colisão e alguns dos quilómetros percorridos pelo condutor da carrinha que seguia na faixa de rodagem mais à esquerda daquela via rápida, em contramão, antes de colidir frontalmente com uma viatura ligeira.

Apesar da violência do embate, o condutor do carro sofreu ferimentos ligeiros, mas também foi transportado àquela unidade hospitalar de Lisboa.

No local esteve a corporação dos Bombeiros de Sacavém, assim como a divisão de trânsito da PSP e o INEM.

O alerta foi recebido cerca das 16:30.