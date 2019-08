Um despiste, esta segunda-feira à tarde, no Cacém, concelho de Sintra, provocou o corte da saída do IC19 e condicionou a circulação ferroviária na Linha de Sintra. O condutor, um jovem de 20 anos, despistou-se na Rua da Estação, sobrevoou um carro que seguia em sentido contrário, embateu num poste e foi cair na linha de comboio.

De acordo com o que a TVI apurou, o jovem foi a única vítima do acidente e foi retirado do carro pelos bombeiros, sem lesões aparentes.

O alerta foi dado pelas 18:43 e, para o local, foram enviados 26 homens e 10 viaturas.