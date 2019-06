Um homem morreu na madrugada de hoje e outro sofreu ferimentos ligeiros na sequência do despiste de um automóvel na Estrada Regional 512, no concelho de Redondo, distrito de Évora, disse fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou à agência Lusa que o óbito do homem, de 30 anos, de nacionalidade romena, foi declarado no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER), de Évora, tendo o corpo sido encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Évora.

Segundo a mesma fonte, o ferido, de 49 anos, também de nacionalidade romena, foi transportado para o hospital de Évora.

O acidente, de acordo com o CDOS, ocorreu perto de Foros da Fonte Seca, tendo o alerta sido dado às 05:10.

Foram mobilizados para o local operacionais e veículos das corporações de bombeiros de Redondo e Alandroal e a VMER, além da GNR.