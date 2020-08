O Itinerário Principal (IP) 3 encontra-se cortado desde cerca das 15:00 na zona de Santa Comba Dão, devido ao despiste de um camião, disse esta segunda-feira fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

A mesma fonte explicou à agência Lusa que o acidente ocorreu nas Lameiras, no sentido Coimbra-Viseu do IP3, e obrigou ao corte desta via até à retirada do camião, que ficou tombado.

Não houve vítimas. Os bombeiros apenas foram chamados para limpeza da via", acrescentou.

Segundo a mesma fonte, pelas 20:00, a GNR ainda se mantinha no local.