Duas pessoas morreram e uma terceira ficou ferida, este sábado, na sequência de um despiste de um veículo pesado de recolha e transporte de resíduos, ocorrido na Estrada Nacional (EN) 122, em Odeleite (Algarve).

De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o despiste do pesado de recolha e transporte de resíduos da empresa Eco20 ocorreu pouco antes das 09:00, na EN122, na zona de Odeleite, no concelho de Castro Marim, do distrito de Faro.

De acordo com o que a TVI apurou no local, o ferido foi transferido por um helicóptero do INEM para o Hospital de Faro, embora o seu estado de saúde não inspire cuidados.

O camião despistou-se e caiu numa ribanceira. A EN122 está cortada ao trânsito nos dois sentidos, para se proceder à retirada das vítimas mortais e também do veículo.

Nas operações de socorro estão envolvidos 25 elementos dos bombeiros, INEM e GNR, apoiados por sete veículos.