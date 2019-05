Um camião despistou-se, esta terça-feira, na VCI, deixando o condutor encarcerado dentro da viatura virada na Via de Cintura Interna. O Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto já confirmou que a vítima foi levada para o Hospital de Santo António.

O alerta foi dado às 14:39 horas, por causa do despiste do pesado, que transportava materiais reciclados. O acidente não envolveu outras viaturas, apurou a TVI.

Foram chamados ao local quatro viaturas dos bombeiros e a polícia, para desencarcerar o condutor do camião. As operações decorreram com normalidade e a vítima já foi hospitalizada. A TVI conseguiu apurar que o condutor deve ter ficado apenas com ferimentos ligeiros.

Neste momento a viatura ainda está tombada na estrada, pelo que o trânsito continua condicionado no sentido Freixo-Arrábida.