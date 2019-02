A Estrada Municipal 551, em Monte Córdova, Santo Tirso, esteve cortada ao trânsito desde as 12:30 horas, devido a despiste seguido de capotamento de um camião, que causou um ferido, disse hoje à Lusa fonte dos Bombeiros Tirsenses.

O acidente deu-se cerca das 11:25, quando, devido a "causas por apurar", o pesado de mercadorias "se despistou e logo depois capotou, despejando a carga de terra que transportava" naquela via do distrito do Porto.

O acidente casou um ferido, assistido no local, e que era o único ocupante do camião acidentado.

Segundo os bombeiros, "estão já a decorrer os trabalhos de limpeza da via" bem como de "recuperação do camião", devendo a via "manter-se fechada, pelo menos, mais uma hora".

A Estrada Municipal 551 foi reaberta ao trânsito às 14:40 horas. Do acidente resultou um “ferido grave", que foi transportado para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

Segundo a página na Internet da Proteção Civil, pelas 15:10 encontravam-se ainda no local 15 operacionais, apoiados por seis viaturas.