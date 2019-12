Um homem de 21 anos morreu este domingo na sequência do despiste do veículo ligeiro de mercadorias que conduzia, na Estrada Nacional (EN) 122, no concelho de Mértola, distrito de Beja, revelaram os bombeiros e a GNR.

Fonte da GNR indicou à agência Lusa que o condutor e único ocupante da viatura ainda foi transportado pelos bombeiros para as urgências do hospital de Beja, adiantando que o óbito acabou por ser declarado na unidade hospitalar.

Segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, o acidente, para o qual foi dado o alerta às 17:17, ocorreu na EN 122, que liga Mértola a Vila Real de Santo António, no distrito de Faro.

A fonte da GNR precisou que a vítima mortal residia em Mértola.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Mértola e a GNR, num total de 16 operacionais, apoiados por sete veículos.