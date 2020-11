O despiste de um motociclo na autoestrada 1 (A1), em Leiria, causou, nesta sexta-feira, um morto, disse fonte da GNR à agência Lusa.

O acidente aconteceu ao quilómetro 126 da A1, no sentido norte-sul, perto da área de serviço.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria acrescentou que o alerta para o acidente foi dado às 19:42, tendo os bombeiros sido desmobilizados antes de lá chegarem.

O óbito foi confirmado no local, pela equipa médica que se deslocou ao acidente.

Desconhece-se a idade da vítima.

Circulação condicionada na A8 entre Óbidos e Caldas da Rainha devido a acidente com camião

A circulação no troço da Autoestrada 8 (A8), entre Óbidos e as Caldas da Rainha, está condicionada nos dois sentidos, na sequência de um despiste, durante a tarde, com um camião que transportava seis automóveis.

De acordo com fonte do Comando Territorial de Leiria da GNR, o despiste ocorreu pelas 16:45 e o camião acidentado transportava seis veículos que acabaram espalhados pela estrada.

A GNR explicou que a A8 “nunca esteve, efetivamente, cortada”, uma vez que o trânsito continuou a circular pela “berma da estrada” nos dois sentidos.

Houve, no entanto, necessidade de desviar o trânsito para a Estrada Nacional 114 (EN114), quando os reboques precisaram de retirar da estrada os veículos que estavam a ser transportados pelo camião.

“Uma das vias, em cada sentido” da A8 continuava condicionada cerca da 21:00, estando o trânsito a circular normalmente nas restantes, acrescentou o Comando Territorial de Coimbra.

O despiste provocou um ferido ligeiro.