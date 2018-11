Duas pessoas morreram, esta sexta-feira, na sequência do despiste do pequeno veículo automóvel de dois lugares em que seguiam, num caminho rural em Bernardinheiro, no concelho de Tavira, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

Segundo a mesma fonte, o veículo, usualmente conhecido como ‘papa-reformas', despistou-se cerca das 17:00 e foi embater contra um muro, provocando a morte de um homem e de uma mulher, de 71 e 49 anos, respetivamente.

De acordo com o CDOS de Faro, estiveram no local 12 operacionais do INEM, da GNR e dos Bombeiros de Tavira, apoiados por cinco veículos.