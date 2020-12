A Estrada Nacional (EN) 101 está cortada desde as 14:17, em Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, depois de um despiste de um ligeiro de passageiros, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

O acidente ocorreu pelas 13:55, na freguesia de São Paio e Giela, estando pelas 14:35 os dois tripulantes da viatura a ser avaliados, acrescentou a fonte.

No local estão os bombeiros de Arcos de Valdevez, a GNR, a Ambulância de Suporte Imediato de Vida de Arcos de Valdevez e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Viana do Castelo, num total de 18 operacionais e sete viaturas, revelou a Proteção Civil.