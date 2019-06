Um homem morreu na sequência de um despiste de uma viatura ligeira este domingo de manhã, no concelho do Sabugal, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

O despiste ocorreu às 08:20, na localidade de Bismula, Sabugal, disse à agência Lusa fonte do CDOS da Guarda.

No local, estiveram 13 operacionais e cinco veículos dos Bombeiros Voluntários de Soito, Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Covilhã e GNR, referiu a mesma fonte.